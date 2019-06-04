الجيش يعلن عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم محمد صالح

إلحاقاً لبيانها السابق، اعلنت قيادة الجيش، عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم محمد صالح، و تجرى مراسم تكريم الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي- بدارو بتاريخ اليوم عند الثالثة والنصف بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة رويسات الجديدة – المتن، حيث سيقام المأتم تمام السادسة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولمدة ثلاثة أيام في حسينية الإمام الحسين في البلدة المذكورة أعلاه.
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