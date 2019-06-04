الجيش يعلن عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم محمد صالح

إلحاقاً لبيانها السابق، اعلنت ​قيادة الجيش​، عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم ​محمد صالح​، و تجرى مراسم تكريم الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي- ​بدارو​ بتاريخ اليوم عند الثالثة والنصف بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة ​رويسات الجديدة​ – ​المتن​، حيث سيقام المأتم تمام السادسة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولمدة ثلاثة أيام في حسينية الإمام الحسين في البلدة المذكورة أعلاه.