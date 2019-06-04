أسود: حماية الإرهاب حصلت والداعم للإرهابي معروف والشعب الواحد أصبح كذبة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، أنّ "من المفيد القول إنّ حماية ​الإرهاب​ حصلت وهذه نتائجها الأمنيّة والسياسيّة، والتسويات والتفاهمات لا تكون على حساب القانون وهيبة الدولة والقضاء"، مركّزًا على أنّ "التآمر قائم على سلوك انبطاحي على كلّ المستويات، لمزيد من التزلف والغش للرأي العام تحتّ مُسمّى العيش المشترك". ولفت إلى أنّ "الشعب الواحد أصبح كذبة ووهمًا".

وشدّد في تعليقات على مواقع التوصل الإجتماعي، على أنّه "بما أنّ الظرف صعب والإرهابي والداعم للإرهابي معروف أينما كان، أعتقد أنّ على البعض التريّث في التزلّف وإعلان ولاء الإنتماء لغير تياره وعلى ظهر ناسه وتياره وخطه السياسي، لإظهار نفسه بالاعتدال لغير المعتدلين المتربصين بنا أينما كان. الاحترام المتبادل يبدأ من احترام نفسك وناسك وصوتك".

وأكّد أسود أنّه "عندما تقبل الخروقات وازدواجية الولاءات ومن لهم من سيرة ذاتية وسخة، وعندما تضع في صفوف أبناء الوطن الشرفاء بعض العملاء والسماسرة تجار ​السلاح​ مبيّضي الأموال، تجار ​المخدرات​ وموظّفي السفارات، وعندما تتراخى في إعلان المبادئ وقول الأمور كما هي، يسقط الأبرياء من كلّ الطوائف لِلاشيء".