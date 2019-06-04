أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ "دورية من ​الجيش اللبناني​ قامت ب​مداهمة​ منزل الإرهابي عبد الرحمن مبسوط في منطقة قبر الزيني في ​طرابلس​، حيث تمّ توقيف والده وشقيقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر دورية من الجيش قامت بمداهمة منزل الإرهابي مبسوط بطرابلس وأوقفت والده وشقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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