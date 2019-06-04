دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إصابة متشدد إندونيسي حاول تفجير نفسه خارج مركز شرطة

جاكرتا (رويترز) - قالت السلطات الإندونيسية يوم الثلاثاء إن متشددا إندونيسيا يشتبه بأنه متأثر بتنظيم الدولة الإسلامية أصيب بجروح بالغة لدى محاولته تفجير نفسه خارج مركز شرطة.

ووقع الهجوم في ساعة متأخرة مساء الاثنين فيما تستعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان إلى الاحتفال بعيد الفطر يوم الأربعاء.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية "كان مفجرا انتحاريا". ونقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في اليد اليمنى والبطن.

ولم ترد أنباء بوقوع إصابات أخرى عندما فجر الشاب البالغ من العمر 22 عاما ما وصفتها الشرطة بمواد ناسفة منخفضة الجودة في مقاطعة جاوة الوسطى.

وقال براسيتيو "إذا تعافى بشكل كامل فسنجري مزيدا من التحريات لمعرفة دوافعه" مضيفا أن المشتبه به اطلع على فكر تنظيم الدولة الإسلامية.

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وتعاني إندونيسيا من عودة التشدد.

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه أنهم متشددون بعد سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس ومراكز شرطة في مدينة سورابايا وراح ضحيتها ما يربو على 30 شخصا العام الماضي.

ويعتقد أن مئات الإندونيسيين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتشعر السلطات في إندونيسيا بالقلق من أن ينشر العائدون من الشرق الأوسط الفكر المتشدد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)