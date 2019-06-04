واشنطن تحذر السويسريين من هواوي: بياناتكم الشخصية في بكين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحرب الأميركية على هواوي وصلت سويسرا "المحايدة"

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حلفائها عدم استخدام الجيل الجديد من تكنولوجيا الهاتف المحمول ومعداته التي تصنعها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

وتنفي هواوي احتمال أن تكون أداة بيد المخابرات الصينية.

وقال بومبيو لصحيفة نويا تسوركر تسايتونغ: "السويسريون يعلقون أهمية كبيرة على حماية الخصوصية وعلى المدى الطويل... لكن إذا تعاملتم مع التكنولوجيا الصينية فأنتم تقدمون معلوماتكم للحزب الشيوعي الصيني".

وأشاد بومبيو في المقابلة التي نشرت، الثلاثاء، بسويسرا-التي قامت بدور الوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران- باعتبارها دولة ذات تقاليد ديمقراطية متجذرة تتمتع بحكم القانون ولديها رؤية مماثلة لكيفية إدارة العالم.

وقال عن رحلته لسويسرا التي استمرت أربعة أيام وانتهت الاثنين "لكننا نعمل معا كذلك فيما يتعلق بقضايا أمنية مهمة".

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واجتمع الرئيس السويسري أولي ماورر مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي واجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في أبريل.

وقال ماورر في واشنطن إن سويسرا اختارت مسارا مختلفا في التعامل مع الصين.

وأضاف أن سويسرا منعت جميع الشركات الأجنبية من تقديم الخدمات أو المعدات لبنيتها الأساسية الحيوية لكن هواوي موجودة في سوق القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يطلب ترامب، خلال زيارته الحالية لبريطانيا، من خليفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي منع هواوي من العمل على شبكات الجيل الخامس البريطانية.

وقال بن والاس وزير الأمن إن بريطانيا لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هواوي تكنولوجيز.