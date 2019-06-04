عاجل.. الرئيس الفرنسي يؤجل البث في قضية نهائي الترجي والوداد وهذا موعد اتخاد القرار

لم تتوصل لجنة طوارئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، لأي قرار نهائي بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، على الرغم من عقده للاجتماع، قبل ساعات من صباح اليوم، ليتم تأجيل المفاوضات إلى الفترة المسائية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن لجنة الطوارئ قررت توقيف الاجتماع، على الساعة الثانية عشر بتوقيت غرينيتش، وذلك من أجل فسح المجال أما استقبال الرئيس الفرنسي لأعضاء الكاف، في قصر الإيليزي، والذي سيتم على الساعة الواحدة بتوقيت غرينويتش.

وأكد المصدر ذاته، أن اللجنة نفسها سوف تلتئم عشية اليوم، على الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الفرنسي (الخامسة والنصف بالتوقيت الغربي)، من أجل استئناف الاجتماع واتخاذ القرار النهائي بخصوص نهائي الوداد والترجي.