عشية عيد الفطر…الملك يستدعي حكومة العثماني لاجتماع بقصره في الرباط

عشية عيد الفطر، ينتظر أن يجلس الملك محمد السادس، على طاولة اجتماع جديد مع حكومة سعد الدين العثماني.

وأكدت مصادر حكومية لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، أنه من المترقب أن يعقد عصر اليوم الثلاثاء، اجتماع جديد للمجلس الوزاري، وجهت فيه الدعوة للوزراء لحضوره، بالرباط.

وفيما تعقد الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجلسا حكوميا، تناقش فيه مراسيم تهم المجال العسكري، ومراسيم اتخذت في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، تتجه الأنظار نحو جدول أعمال المجلس الوزاري المرتقب اليوم.