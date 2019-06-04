عشية عيد الفطر، ينتظر أن يجلس الملك محمد السادس، على طاولة اجتماع جديد مع حكومة سعد الدين العثماني.
وأكدت مصادر حكومية لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، أنه من المترقب أن يعقد عصر اليوم الثلاثاء، اجتماع جديد للمجلس الوزاري، وجهت فيه الدعوة للوزراء لحضوره، بالرباط.
وفيما تعقد الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجلسا حكوميا، تناقش فيه مراسيم تهم المجال العسكري، ومراسيم اتخذت في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، تتجه الأنظار نحو جدول أعمال المجلس الوزاري المرتقب اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عشية عيد الفطر…الملك يستدعي حكومة العثماني لاجتماع بقصره في الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.