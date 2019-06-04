حسم فريق ريال مدريد الإسباني، أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم، وذلك بعد أن ضم بشكل رسمي، اللاعب لوكا يوفيتش، هداف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق.
وأكد النادي الألماني، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مغادرة نجمه الصربي للفريق، باتجاه ريال مدريد، حيث وقع عقدا مع النادي الملكي مدته 6 مواسم، دون الحديث عن التفاصيل الأخرى لهذا التعاقد.
فيما ذكرت بعض التقارير الصحفية أن قيمة الصفقة هي 60 مليون دولار.
ويعتبر يوفيتش، واحد من أبرز اللاعبين في القارة العجوز، هذا الموسم، حيث سطع نجمه مع فرانكفورت، وقاده لنصف نهائي الدوري الأروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ريال مدريد يحقق أول أهدافه في “الميركاتو” ويتعاقد مع هذا النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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