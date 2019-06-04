تجمهر العشرات من جماهر فريق الوداد البيضاوي، منذ وقت مبكر من صباح اليوم، أمام الفندق الذي يحتضن اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل مناقشة قضية نهائي عصبة الابطال بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، وذلك من أجل حث “الكاف” على اتخاد قرار ينصف الفريق الأحمر.
وما هي إلا ساعات قليلة حتى التحق العشرات من أنصار فريق الترجي التونسي، المقيمين في فرنسا، في نفس المكان، مرددين هم ايضا شعارات النادي، ورافعين شعارات تطالب بعدم إعادة المباراة.
هذا الأمر، يأتي وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عنيفة بين الطريفين.
إليكم فيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الوداد والترجي وجها لوجه بباريس قبل اجتماع “الكاف” ومخاوف من أعمال عنف – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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