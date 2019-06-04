قيادة “البجيدي” تتخلف عن زيارة الخطيب في ذكرى وفاته 

بعد سنوات من إحياء سنة زيارة قبر مؤسس حزب العدالة والتنمية، عبد الكريم الخطيب، في يوم ذكرى وفاته، تخلفت قيادة حزب العدالة والتنمية عن هذه السنة خلال العام الجاري.

الخطيب، الذي وافته المنية، في يوم 27 من شهر رمضان، قبل 11 سنة، دأبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على زيارة قبره، في مقبرة الشهداء في الرباط، والترحم عليه، في 27 من رمضان من كل سنة، إلا أن هذه الذكرى، التي حلت، أمس الأحد، مرت صامتة، وخالية من أي إحياء لذكرى مؤسس الحزب.

آخر إحياء لذكرى وفاة الخطيب كانت، في العام الماضي، وجمعت بين الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، مع سلفه عبد الإله بن كيران، بعد أشهر من التوتر، الذي عرفه الحزب على خلفية مخرجات مؤتمره الوطني.

وفي آخر زيارة لقبر الخطيب، العام الماضي، كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، قد شدد على أن هذه الزيارة السنوية لقبر الخطيب، زيارة تثبيت للوفاء، داعيا إلى ضرورة اتخاذها سنة سنوية في الحزب.