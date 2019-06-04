إسبانيا تعتقل 14 شخصا وتحجز 6 أطنان من الحشيش المغربي بجبل طارق

بعد عملية رصد أمني دقيقة، تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية من وضع يدها على منظمة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات، ومتخصصة في تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا، حسب ما نشرته الشرطة الاسبانية على صفحتها بتويتر أمس الاثنين.
وحجزت السلطات الإسبانية في العملية، 6 أطنان من الحشيش المغربي، واعتقلت 14 شخصا، لم تكشف وسائل الإعلام الإسبانية، التي نشرت الخبر، هويتهم وجنسياتهم.
وتمت العملية بالقرب من جبل طارق في جنوب البلاد، في منطقة تسمى “كامبو دي”.
العملية أسفرت أيضا عن حجز سبع سيارات مسروقة، تستخدم لنقل المخدرات إلى البلد عن طريق المنطقة الساحلية Tubalitas، القريبة من مالقة.
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