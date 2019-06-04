اخبار العالم

نائب يوجه دعوة إلى عبد المهدي تتعلق بالوزارات الشاغرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "الوزارات الأربع المتبقية هويتها معروفة لأي مكون، لكن الحسم بالأسماء هو الأمر الذي ما زال يراوح بمكانه"، معتبراً أن "حقيبة وزارة العدل ترتبط بحل الخلافات داخل البيت الكردي وهو نفس الحال بشأن حقيبتي الدفاع والتربية المتعلقتين بالمكون السني".

وأضاف خلاطي، أن "وزارة الداخلية يتم حسمها لكن باللحظات الأخيرة تنهار الاتفاقات بين كتلتين معروفتين داخل تحالفي الإصلاح والبناء"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر أثر سلباً بشكل كبير ولا نستطيع تسمية ما حصل بأنه تأخير لأن المفردة لا تستوعب ما جرى".

وتابع، أن "بقاء الكابينة الوزارية منقوصة حتى اللحظة هو أمر غير صحيح، وعلى رئيس الوزراء أن يذهب بالاتجاه الدستوري وأن يرسل الأسماء التي يقتنع بها إلى مجلس النواب ويترك الأمر والاختيار إلى البرلمان لاختيار الأنسب كي يبرأ ساحته أمام الشعب العراقي بقضية تأخير الكابينة الوزارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يوجه دعوة إلى عبد المهدي تتعلق بالوزارات الشاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا