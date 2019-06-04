نائب يوجه دعوة إلى عبد المهدي تتعلق بالوزارات الشاغرة

وأضاف خلاطي، أن "وزارة الداخلية يتم حسمها لكن باللحظات الأخيرة تنهار الاتفاقات بين كتلتين معروفتين داخل تحالفي الإصلاح والبناء"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر أثر سلباً بشكل كبير ولا نستطيع تسمية ما حصل بأنه تأخير لأن المفردة لا تستوعب ما جرى".
وتابع، أن "بقاء الكابينة الوزارية منقوصة حتى اللحظة هو أمر غير صحيح، وعلى رئيس الوزراء أن يذهب بالاتجاه الدستوري وأن يرسل الأسماء التي يقتنع بها إلى مجلس النواب ويترك الأمر والاختيار إلى البرلمان لاختيار الأنسب كي يبرأ ساحته أمام الشعب العراقي بقضية تأخير الكابينة الوزارية".
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