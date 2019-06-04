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رسمياً.. ريال مدريد يضم مهاجماً جديداً

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2019-06-04 | 13:46

رسمياً.. ريال مدريد يضم مهاجماً جديداً

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أعلن نادي إنتراخت فرانكفورت عن رحيل مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوف بداية من الموسم المقبل.
وكشف الموقع الرسمي للنادي الألماني عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة، وأكد أن اللاعب سيوقع على عقود لمدة 6 سنوات مقبلة.

وبحسب البيان الرسمي فإن "يوفيتش سيخضع للفحوصات الطبية الشاملة خلال الساعات المقبلة، قبل تقديمه للجماهير والصحافة والإعلام بملعب سانتياجو برنابيو".


وكان هناك اهتمام قوي من قبل غريم ريال مدريد التقليدي، لضم اللاعب لكن في النهاية تفوق الملكي وخطف الصفقة في النهاية.

ومن جانبه، أكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على إتمام الصفقة رسميًا، بعقد يستمر حتى حزيران 2025.

الجدير بالذكر أن يوفيتش يعد ثاني صفقات الملكي الصيفية، بعد تعاقده مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو قبل عدة أسابيع مقابل 50 مليون يورو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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