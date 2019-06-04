رسمياً.. ريال مدريد يضم مهاجماً جديداً

وكشف الموقع الرسمي للنادي الألماني عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة، وأكد أن اللاعب سيوقع على عقود لمدة 6 سنوات مقبلة.

وبحسب البيان الرسمي فإن "يوفيتش سيخضع للفحوصات الطبية الشاملة خلال الساعات المقبلة، قبل تقديمه للجماهير والصحافة والإعلام بملعب سانتياجو برنابيو".



وكان هناك اهتمام قوي من قبل برشلونة غريم ريال مدريد التقليدي، لضم اللاعب لكن في النهاية تفوق الملكي وخطف الصفقة في النهاية.

ومن جانبه، أكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على إتمام الصفقة رسميًا، بعقد يستمر حتى حزيران 2025.

الجدير بالذكر أن يوفيتش يعد ثاني صفقات الملكي الصيفية، بعد تعاقده مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو قبل عدة أسابيع مقابل 50 مليون يورو.

