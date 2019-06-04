وقالت الدائرة، إن "قوة من دائرة التفتيش في وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أغلقت معهداً للدورات المختبرية غير مجاز وألقت القبض على صاحبه وفق أمر قضائي ضمن منطقة زيونة".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم التحفظ على المستلزمات الطبية والموجودات".



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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق معهد 'غير مجاز' للدورات المختبرية والقبض على صاحبه في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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