وأضاف التقرير أن "بغداد احتلت المرتبة الاولى بانتاج النارنج وبمقدار من 7091 طنا تليها محافظة ديالى وبواقع 400 طن تليها واسط وبواقع 5655 طنا"، مبينة أن "محافظة ديالى احتلت المرتبة الاولى بانتاج اللالنكي تليها بغداد ومن ثم صلاح الدين".
وأشار التقرير الى أن "انتاج الحمضيات في العراق لا يفي باحتياجات السوق العراقية ويتم تعويض النقص عن طريق الاستيراد من دول الجوار"، مبينا ان "الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان في هذه الاحصائية".
واعلن الجهاز المركزي للاحصاء، في ( 6 آيار 2018) أن محصول البرتقال كان الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018 ، يليها محصول النارنج.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء: الحمضيات لا تسد احتياج السوق المحلية وصلاح الدين اولا بانتاج البرتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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