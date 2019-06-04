ثلاثة لاعبين جدد ينضمون لمعسكر أسود الرافدين في تونس

2019-06-04 | 13:04
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انضم ثلاثة لاعبين جدد، إلى صفوف المنتخب الوطني في تونس استعداداً لملاقاة أصحاب الأرض يوم الجمعة المقبل.
ولم يسافر اللاعبان أحمد جلال ومصطفى محمد إلى تونس، بعد تأخيرهم في مطار اسطنبول بسبب خلل في تأشيرة الدخول، حيث تم التنسيق بين نادي الزوراء واتحاد الكرة على عودة اللاعبين إلى بغداد للمشاركة في مباراة الكأس أمام بغداد.
يذكر أن وفد المنتخب الوطني وصل، صباح أمس الاثنين، إلى الأراضي التونسية.
وستقام المباراة أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.
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