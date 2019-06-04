المركزي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

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وبين الجدول ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و252 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 261 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 514 الف دينار.
واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 774 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم 1.041 مليون دينار، وبلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.309 مليون دينار.
وفي ادناه جدول الاسعار المعلنة:
واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 774 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم 1.041 مليون دينار، وبلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.309 مليون دينار.
وفي ادناه جدول الاسعار المعلنة:
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