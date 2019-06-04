إصابة سبعة أشخاص بحادث سير في الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سبعة اشخاص اصيبوا، ظهر اليوم، نتيجة انقلاب واحتراق عجلتهم التي كانوا يستقلونها اثر انفجار احد اطاراتها قرب سيطرة الصقور في قضاء الفلوجة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى من قبل فرق الاسعاف الفوري".