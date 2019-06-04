رسمياً.. الصين تستضيف كأس آسيا 2023

2019-06-04 | 12:36
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صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
ومنذ ذلك الوقت تطورت البطولة لتشتمل على 24 منتخباً وطنياً خلال النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات، والتي كانت الأبرز في تاريخ البطولة، وشهدت تحطيم الأرقام القياسية في المتابعة الرقمية والتلفزيونية.
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