رسمياً.. الصين تستضيف كأس آسيا 2023

وتم القرار بالإجماع، لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت استضافة النسخة الثالثة عشر عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخباً.

ومنذ ذلك الوقت تطورت البطولة لتشتمل على 24 منتخباً وطنياً خلال النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات، والتي كانت الأبرز في تاريخ البطولة، وشهدت تحطيم الأرقام القياسية في المتابعة الرقمية والتلفزيونية.

