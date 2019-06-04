المنافذ الحدودية: هناك منافذ خارج سيطرتنا وتُستغل في تهريب النفط

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عضوي لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائبين رائد فهمي وانعام الخزاعي التقيا رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي في مقر الهيئة ببغداد"، مبينة أن "العقابي قدم عرضا عن اهم الاجراءات التي اتخذت من اجل تطوير المنافذ الحدودية والسيطرة عليها وابعاد المفسدين واحالتهم للقضاء".واكد العقابي، بحسب البيان، أن "المنافذ الحدودية حققت تقدما ملموسا في زيادة حجم الايرادات المتحققة مقارنة بالاعوام الماضية بالرغم من الامكانات المتواضعة التي تمتلكها الهيئة"، مبينا أن "الخطط الموضوعة لتأهيل بعض المنافذ واعادة فتح المنافذ المغلقة كمنفذ عرعر".

واشار العقابي الى، "جود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية مع ايران وسوريا وتركيا وهي خارجة عن سيطرة الهيئة في عدد من المحافظات واقليم كردستان وتديرها جهات مختلفة لحسابها وتستغل في تهريب المشتقات النفطية واستيراد البضائع المختلفة دون ادنى رقابة عليها"، دايعا لـ "تعديل قانون المنافذ الحدودية وزيادة عديد منتسبي الهيئة، فضلا عن زيادة المخصصات الممنوحة لها".



من جهته، اكد النائب رائد فهمي، "على تبني اللجنة لعقد اجتماع يضم جميع الاطراف المرتبطة بالهيئة والوزارات المعنية وبحضور اللجان المعنية في مجلس النواب لمعالجة المشاكل التي تواجهها الهيئة ووضع الحلول لها"، داعيا رئيس الهيئة الى "تزويد اللجنة بالكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعتها".

وبينت النائبة انعام الخزاعي، انها "ستُطلع اعضاء اللجنة عن اهم ما تمت مناقشته في اللقاء بهدف دراستها ومتابعتها"، مشددة على "الحاجة الماسة بدعم مجلسي النواب والوزراء للهيئة وجهودها في محاربة الفساد والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية دون استثناء".