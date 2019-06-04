واكد العقابي، بحسب البيان، أن "المنافذ الحدودية حققت تقدما ملموسا في زيادة حجم الايرادات المتحققة مقارنة بالاعوام الماضية بالرغم من الامكانات المتواضعة التي تمتلكها الهيئة"، مبينا أن "الخطط الموضوعة لتأهيل بعض المنافذ واعادة فتح المنافذ المغلقة كمنفذ عرعر".
واشار العقابي الى، "جود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية مع ايران وسوريا وتركيا وهي خارجة عن سيطرة الهيئة في عدد من المحافظات واقليم كردستان وتديرها جهات مختلفة لحسابها وتستغل في تهريب المشتقات النفطية واستيراد البضائع المختلفة دون ادنى رقابة عليها"، دايعا لـ "تعديل قانون المنافذ الحدودية وزيادة عديد منتسبي الهيئة، فضلا عن زيادة المخصصات الممنوحة لها".
من جهته، اكد النائب رائد فهمي، "على تبني اللجنة لعقد اجتماع يضم جميع الاطراف المرتبطة بالهيئة والوزارات المعنية وبحضور اللجان المعنية في مجلس النواب لمعالجة المشاكل التي تواجهها الهيئة ووضع الحلول لها"، داعيا رئيس الهيئة الى "تزويد اللجنة بالكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعتها".
وبينت النائبة انعام الخزاعي، انها "ستُطلع اعضاء اللجنة عن اهم ما تمت مناقشته في اللقاء بهدف دراستها ومتابعتها"، مشددة على "الحاجة الماسة بدعم مجلسي النواب والوزراء للهيئة وجهودها في محاربة الفساد والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية دون استثناء".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية: هناك منافذ خارج سيطرتنا وتُستغل في تهريب النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.