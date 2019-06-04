رئيس وزراء إثيوبيا يقود حملة لتنظيف ساحات صلاة العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لفتة طيّبة، شارك رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين، ومسؤولون حكوميون وطلاب، في تنظيف ساحة مصلى عيد الفطر المبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين المسيحيين.
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