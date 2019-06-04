ريال مدريد يستعد للإعلان عن 3 صفقات

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أحمد الغريبالثلاثاء 2019/6/4 01:51 صباحا بتوقيت أبوظبي
إيدين هازارد- لاعب تشيلسي
قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد الإسباني بصدد الإعلان عن 3 صفقات صيفية خلال الأسبوع المقبل.
صحيفة "ماركا" المدريدية أكدت أن النادي الملكي ينتظره أسبوع حاسم، يسعى خلاله لحسم صفقاته قبل وقت كاف من بداية فترة الإعداد للموسم الجيد التي تنطلق يوم 8 يوليو/ تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة أن اللاعبين الثلاثة هم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، والصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والفرنسي فراندي ميندي الظهير الأيسر لأولمبيك ليون الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الملكي إن مفاوضات ريال مدريد مع إدارات الأندية الثلاثة وصلت إلى مراحل متقدمة بالفعل، مشيرة إلى الاقتراب بقوة من الإعلان عن ضم اللاعبين.
ويسعى ريال مدريد لتلبية احتياجات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يأمل في العودة للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل، بعد خروج الفريق من الموسم الحالي خالي الوفاض.
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