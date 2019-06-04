الصين تحض رعاياها على توخي الحذر في الولايات المتحدة

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دعت الصين الثلاثاء رعاياها الى "تقييم المخاطر بشكل كامل" قبل السفر إلى الولايات المتحدة محذرة بشكل خاص من الجريمة، وذلك وسط نزاع تجاري محتدم وتوترات أخرى بين البلدين، وفق وسائل إعلام رسمية.
وأصدرت وزارة الخارجية بشكل منفصل بيانا اتهمت فيه الشرطة الأميركية "بمضايقة" بعض المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة.
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