إخلاء مول في عاصمة الإمارات مؤقتاً بعد إنذار

أعلنت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر هناك، بأن أحد المولات تم إخلاؤه موقتاً بعد إنذار.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" - تابعها "الخليج 365" - "حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول, تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم".

وتابع المكتب:"وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن".

واختتم "نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير".