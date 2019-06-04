وصول بطريرك صربيا والبطريرك يازجي الى منطقة السيدة بلمانا بريف طرطوس

وصل البطريركيان بطريرك ​صربيا​ إيريناوس و البطريرك ​يوحنا العاشر يازجي​ والوفد المرافق لهم، الى منطقة السيدة بلمانا بريف ​طرطوس​ لأداء صلاة الشكر من اجل ​سوريا​ والعالم وسط حشد كبير من رجال الدين المسيحي والمصلين الذين أتوا لاستقبال ضيف سوريا من القرى المجاورة كما قدموا من محافظة اللاذقية.

واكد بطريرك صربيا خلال كلمة ألقاها بعد اقامته للصلوات والقداديس في الكنيسة، انه لمس في ​الشعب السوري​ ايمانه ومحبته لوطنه وأنه شعب قادر على الحياة ومصر عليها، مشيرا الى شعوره بمحبة الشعب السوري له.

وغدا سيكون اليوم الاخير للبطريرك الصربي سيؤدي فيه قداسا في الصباح ومن ثم سيغادر الى ​لبنان​.