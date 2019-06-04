المفوضية الاوروبية: يونكر سيستقبل جاريد كوشنر الثلاثاء في بروكسل

يجري مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ وصهره ​جاريد كوشنر​، محادثات مع رئيس المفوضية جان-كلود يونكر في ​بروكسل​ الثلاثاء، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا للصحافيين . وكشفت أندريفا أن "الرئيس سيناقش مع جاريد كوشنر، المستشار البارز لرئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ دونالد ترامب، الوضع في الشرق الأوسط وقضايا جيوسياسية أخرى".

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