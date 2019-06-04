وزارة الخارجية: إيران تجاوبت مع طلب الرئيس عون بخصوص العفو عن نزار زكا

لفتت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ إلى أنّ "بعد المساعي الطويلة الّتي كانت مكثّفة مؤخّرًا، اتّصل سفير ​إيران​ في ​بيروت​ بوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، وأبلغه رسميًّا بتجاوب ​السلطات الإيرانية​ المعنيّة مع طلب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى نظيره الإيراني ​حسن روحاني​، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني بخصوص العفو بمناسبة ​عيد الفطر​ عن ال​لبنان​ي ​نزار زكا​، كما أفاده عن استعداد السلطات في إيران لاستقبال أيّ وفد لبناني في أيّ وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه نزار زكا".

وأوضحت في بيان، أنّ "عليه، أبلغ وزير الخارجية والمغتربين، رئيس الجمهورية بالأمر، وقد قام الرئيس عون فورًا بالطلب إلى مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​ بالقيام بالمهمّة، بالتنسيق مع سفارة لبنان في ​طهران​".

وركّزت الوزارة على "أنّها تشكر السلطات الإيرانية المعنيّة على إنهاء هذا الملف والمضي قدمًا بالعلاقات الثنائيّة الّتي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها، والّتي يريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق للمصالح المشتركة على أساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات".