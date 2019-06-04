الجراح امام وفود شعبية: نثق بقدرة اللبنانيين على تخطي العقبات الراهنة مهما اشتد وزرها

اعرب وزير الاعلام ​جمال الجراح​ عن ثقته بقدرة ال​لبنان​يين على تخطي العقبات الراهنة مهما اشتد وزرها، ولفت الى اهمية التفاعل بين المكون الاهلي على مستوى الوطن لانه ذخيرة ايجابية لبناء دولة القانون والمؤسسات واعلاء شأن لبنان اقليميا ودوليا وهذا ما يسعى اليه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​.

ودعا الجراح خلال استقباله في دارته في ​المرج​ وفودا شعبية وشخصيات سياسية وروحية من مختلف ​الطوائف​ ورؤساء بلديات ومخاتير و​ممثلين​ لهيئات شبابية ونسائية واندية رياضية وجمعيات من قرى البقاعين الاوسط والغربي و​قضاء راشيا​ هنأته ب​عيد الفطر​ السعيد، "الى استلهام المعاني السامية للمناسبة وما تمثله في الوجدان الاسلامي من تسامح ومحبه واعتدال يشكلان ركيزة للعيش الواحد وتحصين لبنان في وجه كل الازمات ".