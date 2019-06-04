التيار المستقل مهنئا بالفطر: للكف عن التحريض الطائفي والمذهبي

أعتبر المكتب السياسي في "​التيار المستقل​" أن "توريط ال​لبنان​يين من قبل افرقاء من خارج السلطة بشكل مخالف لمبدأ ​النأي بالنفس​ من ​اليمن​ الى ​سوريا​ و​العراق​ و​فنزويلا​ فلبنان يرتقي الى مستوى الجريمة والخيانة لما ينطوي عليه من تداعيات خطرة على لبنان"، مطالبين "بكف يد السياسيين عن التدخل بشؤون القضاءين العسكري والمدني بعد ان نال هذا التدخل من هيبة القضاء واستقلاليته".

وبعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه ​اللواء عصام ابو جمرة​ في مقره في بعبدا، دعا المسؤولين الى "مخافة الله والكف عن التحريض الطائفي والمذهبي الذي لم يجن سوى الحروب والويلات"، مشيدين "بموقف قائد الجيش الحازم بموضوع حقوق العسكريين وبالخطوات التي قام بها القاضي ​فوزي خميس​ بموضوع التحقيق بآلاف التوظيفات المخالفة للقانون".

وتوقف المجتمعون عند تقاطع التحركات الايجابية بين ترامب واليابان وايران، معتبرين اياها "بارقة امل تنسحب على حل أزمة المنطقة".

وهنأ التيار اللبنانيين بحلول ​عيد الفطر​ المبارك، سائلين الله "ان يحل العيد المقبل وقد عم السلام والاستقرار في لبنان الحبيب".