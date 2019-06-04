نجم يزور دار الفتوى والمقاصد وطريق الجديدة مهئنا بعيد الفطر السعيد

زار رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​ ​دار الفتوى​ لتقديم التهاني الى مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ب​عيد الفطر​ السعيد، متمنيا "أن يعيد الله هذا العيد على لبنان واهله بالخير واليمن والسلام". ومن ثم زار ​جمعية المقاصد​ الخيرية في بيروت وتمنى عيدا سعيدا وأيام مباركة على اللبنانين عموما والمسلمين خصوصا.

وأمل نجم أن تشكل معاني العيد مزيدا من التوافق والتلاقي السياسي لتحقيق الاستقرار والامن والسلام لجميع اللبنانيين، وقال: "إن بيروت وكل المدن والضيع في لبنان يجب أن تعيش أجواء الفرح كل يوم، ونحن نسعى مع كل الفرقاء السياسيين لأن نعيد استنهاضها عبر تفعيل دورها السياسي والإقتصادي والصناعي".

ودان نجم "العمل الإرهابي الذي ضرب ​طرابلس​ أمس، كما عزى ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ وعائلات الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان في وجه الإرهاب"، مؤكدا أن" المرحلة القادمة سيكون للبنان حصة كبيرة من المشاريع الإقتصادية والإصلاحية، إلى جانب العمل على معالجة الأزمات المستعصية وأهمها أزمة الإقتصاد والصناعة و​قانون الإيجارات​، النفايات والضمان الاجتماعي وغيرهم".

بعد ذلك، قام بجولة في منطقة طريق الجديدة في بيروت، وتبادل مع الأهالي المعايدات، وخلال الجولة اطلع على حاجات المنطقة، ولا سيما المشاريع الإنمائية المتعلقة بالمياه والكهرباء والوضع المعيشي إضافة الى المشاريع التي تقوم بها بلدية بيروت، ووعد أنه سيتابع جميع المشاريع المتعلقة بالمنطقة وكل حاجاتها الإنمائية.

وأمل بهذه المناسبة أن تنعم ​مدينة بيروت​ بالاستقرار والأمن والرخاء.