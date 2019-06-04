بوصعب: سأطلب اجراء تحقيق لتبيان كيف خرج ارهابي طرابلس من السجن

اكد وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لاننا لن نقبل بان يذهب دم الشهداء هدرا ولاننا نتحمل مسؤوليتنا امام اللبنانيين، وبعد الاطلاع على جزء من ملف الارهابي عبد الرحمن مبسوط، سأطلب اجراء تحقيق لتبيان كيف اوقف وكيف حكم وكيف خرج من السجن".

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