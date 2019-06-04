اشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى اننا "نعزي انفسنا جميعا بشهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الرقيب جوني خليل، العريف يوسف فرج، الملازم أول حسن علي فرحات والمجند ابراهيم محمد صالح الذين سقطوا صبيحة هذا اليوم في طرابلس دفاعاً عنا جميعاً ولكي نتمكن من الاحتفال بأول أيام عيد الفطر السعيد اعاده الله على اللبنانيين جميعا والمسلمين بظروف أفضل".
واعتبر جعجع في بيان، ان "يد الغدر وبعد ان أيقنت انها لن تتمكن من خوض مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية اللبنانية لجأت إلى الغدر في غياهب الليل للنيل من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهذا خير دليل على فعالية ما يقوم به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار وحماية لبنان".
اضاف يبقى ان "يفك بعض السياسيين عن ضهر" الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية ولا يقحموها في مشاريعهم الداخلية لكي يبقى الوطن بألف خير، وكل عيد وأنتم بألف خير".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: يد الغدر لم تتمكن من المواجهة المباشرة مع القوة الامنية اللبنانية لجأت الى الغدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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