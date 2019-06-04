مصدر حكومي للمستقبل: الحريري معني بالاهتمام بكل المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى

نقل المكتب الاعلامي لتيار المستقبل عن مصدر حكومي رفيع تأكيده ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو رئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الاصول والمسؤوليات من احد وهو ومعني بالاهتمام بكل المؤسسات شاء من شاء وأبى، والتصويب على ​قوى الامن الداخلي​ والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والامنية يعبر عن ضيق صدر تجاه الانجازات التي تتحقق وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين."

وراى المصدر انه "بدل ان يتلهى البعض بالعودة الى احاديث ممجوجة عن ضغوط على ​القضاء​ لاطلاق سراح الارهابي الذي نفذ جريمة طرابلس قبل سنة وما الى ذلك من تلفيقات، والايحاء بان طرفاً سياسياً قد قام بذلك بغطاء من ​شعبة المعلومات​، فان الاجدر بهذا البعض ان يشارك في تضميد جراح اهالي العسكريين والتوقف عن بخ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الامن الداخلي"، مؤكدا انه "لن يكون مسموحاً بعد اليوم السكوت على مواقف غير بريئة هدفها اظهار ​الدولة اللبنانية​ كما لو كانت مجموعة كانتونات امنية تتقاسمها الطوائف والقيادات السياسية، ولن يكون مقبولاً، لاي سبب وتحت اي ظرف، ان يتولى اي وزير او مسؤول مهمة اقامة شرخ بين المؤسسات العسكرية والامنية".

وشدد المصدر على ان "الجيش اللبناني جيش لكل الدولة وقوى الامن الداخلي قوى لكل الدولة، وكذلك الامر بالنسبة لسائر القوى الامنية. وخلاف ذلك دعوات للتحريض والانقسام. كفى تلاعباً بهيبة الدولة".