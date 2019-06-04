روسيا تنفي إبلاغ الولايات المتحدة عن سحب عناصرها من فنزويلا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: نفى الكرملين الثلاثاء أنه أبلغ واشنطن بسحب غالبية عناصره الموجودين في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، خلافاً لما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "الأمر على ما يبدو يتعلق بإشارة غير مباشرة الى بعض التقارير الإخبارية، لانه لم تكن هناك رسالة رسمية من روسيا، ولا يمكن أن تكون هناك أي رسالة (من هذا النوع)".

وأكد أن الخبراء العسكريين الروس لا يزالون في فنزويلا "يعملون على صيانة المعدات التي تم تزويدها بها سابقًا". وقال "هذه العملية تجري وفقًا لخطة. ولا نعرف ما المقصود بعبارة: سحبوا عناصرهم".

وكان ترمب قد غرّد الاثنين خلال زيارة دولة إلى بريطانيا قائلًا: "روسيا أبلغتنا بأنهم سحبوا معظم عناصرهم من فنزويلا".

Advertisements

تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأزمة المستمرة من أشهر في فنزويلا، حيث رمت واشنطن بثقلها خلف حملة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو.

في مارس حض ترمب روسيا على "الخروج" من فنزويلا بعدما قامت موسكو - في خطوة تضامنية كبيرة مع حكومة مادورو المعزولة - بنشر قرابة 100 جندي على أراضيها.

ونفى المجمع الصناعي العسكري الروسي "روستك" معلومات ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تخفيض عدد المستشارين العسكريين إلى "بضع عشرات".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله إن نحو ألف جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل بضع سنوات.

وأوضحت "روستك" في بيان أن الارقام المتعلقة بالوجود الروسي في فنزويلا "مبالغ فيها عشرات المرات"، مؤكدة ان "عدد العناصر لم يتغير منذ سنوات عدة". أضافت "يتوجّه فنيون اختصاصيون بشكل منتظم إلى فنزويلا لإصلاح وصيانة المعدات".

