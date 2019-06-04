روسيا تسحب قواتها الداعمة لمادورو في فنزويلا

سحبت القوات الروسية غالبية عناصرها الذين نقلتهم الى فنزويلا في اعقاب الازمة الداخلية التي عصفت بنظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو وعددهم اكثر من مئة جندي
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موسكو أبلغته سحب غالبية العناصر الروس الموجودين في فنزويلا
وقال السفير الروسي في كراكاس فلاديمير زيايومسكي لوكالة فرانس برس في منتصف أيار/مايو إن "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لان الولايات المتحدة تواصل تهديداتها باستخدام القوة ضد فنزويلا".
تواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا انتقاليا وحصل على اعتراف نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.
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