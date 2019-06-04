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روسيا تسحب قواتها الداعمة لمادورو في فنزويلا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة تواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا انتقاليا

سحبت القوات الروسية غالبية عناصرها الذين نقلتهم الى فنزويلا في اعقاب الازمة الداخلية التي عصفت بنظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو وعددهم اكثر من مئة جندي

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موسكو أبلغته سحب غالبية العناصر الروس الموجودين في فنزويلا

وقال السفير الروسي في كراكاس فلاديمير زيايومسكي لوكالة فرانس برس في منتصف أيار/مايو إن "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لان الولايات المتحدة تواصل تهديداتها باستخدام القوة ضد فنزويلا".

تواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا انتقاليا وحصل على اعتراف نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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