"نصوم ولا نفطر".. ارتباك على "طائرة الفجر" من أبوظبي للقاهرة بسبب العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهدت رحلة طيران متجهة من أبوظبي إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الارتباك بين الركاب، في ظل تباين موعد عيد الفطر بين الإمارات ومصر.

واحتفلت الإمارات بعيد الفطر، اليوم، إلى جانب السعودية والبحرين والكويت واليمن وقطر والجزائر. فيما أعلنت دار الإفتاء في مصر تعذر رؤية هلال شهر شوال، الاثنين، مشيرة إلى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

Advertisements

وبحسب سكاي نيوز عربية: كان السؤال الأهم على متن الطائرة هو "هل نفطر مع الإمارات أم نصوم مع مصر؟"

ونقلت الشبكة الإخبارية الإماراتية عن مصادر لم تسمها قولها إن رحلة طيران الاتحاد المتجهة من أبوظبي إلى القاهرة في الساعة 2.45 من صباح الثلاثاء، التي وصلت القاهرة في الساعة 4.30، بعد أذان الفجر، شهدت تساؤلات من قبل الركاب بشأن الإفطار والصيام.

وبينما رأى البعض أن العبرة بجهة السفر وفضلوا استكمال اليوم صياما، لجأ آخرون إلى رخصة السفر وأفطروا، كما أنهم اعتبروا أن تحركهم من الإمارات بعد منتصف الليل يعني أنهم باتوا في أول أيام شوال فعليا.