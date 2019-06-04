ضبط طن شيكولاتة فاسدة بمصنع غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر: داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مصنعًا غير مرخص بمنطقة العامرية، غربي المدينة وضبطوا داخله طن و 675 كيلو جرام شيكولاتة خام ومعدة للبيع فاسدة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر. وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة وإنتاج سلع غذائية "شيكولاته" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ إنتاجها وصلاحيتها. عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع وضبط كمية قدرها طن وخمسون كجم مستلزمات إنتاج "شيكولاته خام"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمب لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية. وجرى ضبط 675 كيلو جرام شيكولاتة "منتج نهائى"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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