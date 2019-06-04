أمن المنوفية يرفع درجة الطوارئ ويعتمد خطة أمنية لتأمين احتفالات عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم :
اعتمدت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، خطة تأمين صلاة واحتفالات عيد الفطر المبارك بمراكز المحافظة المختلفة.
وجرى رفع درجة الطوارئ بالمديرية والأقسام الشرطية التابعة لها، وإلغاء ووقف إجازات الضباط والأفراد، استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين غدا الأربعاء، في احتفالات عيد الفطر المبارك، مع الدفع بدوريات مكثفة وفرق بحث سرية ونسائية.
وقال اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إن الخطة الأمنية تتضمن نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما جرى تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور لتسيير حركة المرور.
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