تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤيته في تمير، فيما تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري ما يردها من لجان الرؤية مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.
وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعذر رؤية الهلال في المملكة السعودية و انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.