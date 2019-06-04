تعذر رؤية الهلال في المملكة السعودية و انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤيته في تمير، فيما تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري ما يردها من لجان الرؤية مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.