لندن تسخر من زيارة ترامب بتمثال جديد

تجمع آلاف المتظاهرين اليوم بميدان البرلمان في لندن حول تمثال جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديدًا بقراراته ونظام حكمه في يوم أطلقوا عليه "كرنفال المقاومة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يهدف التمثال الذي يصل طوله إلى 20 قدمًا السخرية من الرئيس الأمريكي، حيث مثًل ترامب وهو يجلس على مرحاض.

يأمل المحتجون في شل شوارع لندن، وبالفعل تسببت التظاهرات إغلاق الطريق القريبة من الميدان وتكثيف الشرطة والحراسة.

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هتف المتظاهرين قائلين : "دونالد ترامب غير مرحب به هنا"، كما قال المنظمون إن اليوم سيشهد أكبر مظاهرة في التاريخ البريطاني.

كما تم التخطيط للاحتجاجات في برمنجهام، ستوك،

شيفيلد، جلاسجو، أدنبرة، تسيستر، ليستر، أكسفورد، إكستر.

يذكر أن زيارة ترامب السابقة إلى لندن في يوليو 2018، شهدت أيضا تظاهرات واسعة، حيث تم استقبال ترامب بتمثال بالون ضخم يسخر منه، وذلك من قبل معارضيه.

ومن المتوقع أن ينضم للتظاهرات نشطاء التغير المناخي والطلاب وأعضاء النقابات العمالية والعائلات، كما انضم بعض المتظاهرين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المتفرجين في انتظار تعليق ترامب.