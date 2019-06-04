بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تهانيه لمسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى القسط الكبير الذي تسهم بها المنظمات الإسلامية في توحيد شعوب روسيا.

وجاء في برقية التهنئة المنشورة في موقع الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أشير بارتياح عميق إلى

أن المنظمات الإسلامية تسهم بقسط كبير في تطوير الحوار بين الأديان والقوميات وتوحيد شعوب روسيا وتعارض بحزم وبلا انقطاع كل ظواهر التطرف والتعصب الديني. ويتم تعزيز التعاونمع الهيئات الحكومية، كما يعار اهتمام كبير إلى المبادرات الخيرية والتربوية".

وعبر بوتين عن اعتقاده أن الطائفة المسلمة الروسية ستواصل مشاركتها النشيطة في حياة البلاد و"المساعدة عن طريق نشاطها المثمر في الحفاظ على تراثنا الروحي والثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن".

وتمنى الرئيس بوتين أيضا لجميع مسلمي روسيا السلام والرفاهية.