طوارئ في الولايات المتحدة بسبب "دودة"

حذرت ولاية هاواي الأمريكية مواطنيها وزائريها، عقب إصابة عدد من الأشخاص بنوع من الديدان الطفيلية تتسلل إلى داخل الدماغ.
ووفقا لما نشرته السلطات الطبية في الولاية، تنمو الدودة الطفيلية وسط القواقع حيث تتطور اليرقات حتى تنضج بما يكفي لتصبح معدية، وغالبا ما يتم أكل القواقعبواسطة الفئران، لكن في بعض الأحيان يقبل البشر على تناولها.
ووجد خبراء أن الطفيليات تتغذى على أنسجة دماغ البشر، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض يعرف باسم "التهاب السحايا اليوزيني"، الذي قد يؤدي إلى الموت.
وأعلن قسم الصحة في هاواي ومراكز الوقاية من الأمراض، الطوارئ ووضع الموظفين في حالة تأهب، بعد تشخيص ثلاث حالات مصابة بهذا المرض.
وبحسب التحذيرات الصادرة، أصيب أحد الأفراد إثر تناوله "قشرة القواقع" خلال زيارته، بينما تناول الآخران السلطات والفواكه غير المغسولة.
وتزايد عدد الإصابات في السنوات الأخيرة، حيث تم تأكيد 10 إصابات في 2018، وخمس حالات جديدة خلال العام الجاري.
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