وفاة زوجة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، نحاما ريفلين، زوجة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عن عمر ناهز 73 عاما.

أعلن ذلك مستشفى بيلنسون الواقع في مدينة بيتح تكفا، حيث خضعت زوجة ريفلين قبل فترة لعملية زراعة رئة، وقد تدهورت حالتها الصحية ومكثت للعلاج في المستشفى وهي بحالة خطيرة.

وجاء في بيان صحفي من مستشفى بيلنسون: "توفيت نحاما ريفلين بعد مرور 3 أشهر من زراعة رئة لها، حيث أنه وللأسف الشديد لم تنجح كل محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها في مرحلة إعادة التأهيل بعد العملية. هذا يوم حزين بالنسبة

لنا. نحن نحتضن عائلة ريفلين ونبعث تعازينا لرئيس الدولة ولأولاده وأحفاده".

ولدت نحاما ريفلين عام 1945 في بيت حروت في منطقة تل موند، وأنهت تعليمها الثانوي في مؤسسة روبين، وعام 1964 التحقت بالجامعة العبرية، وعملت بعد ذلك في الجامعة، وقد تعرفت على زوجها رؤوفين ريفلين عام 1970، حيث تزوجا بعد ذلك بعام واحد، ولهما 3 أبناء.