الرئيس التركي: نتباحث مع كل الجهات المعنية بملف سوريا

أعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل الجهات المعنية بملف سورية، معربًا عن استعداده للتباحث مع نظيريه الأمريكي والروسي عند أي حالة طارئة بخصوصإدلب.
وقال أردوغان، إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات.. مواقفنا ثابتة وستبقى
وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية في سوريا بالسلاح والعتاد، قائلًا "هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا، إلا أنها (أمريكا) لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير".
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