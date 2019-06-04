ترامب يلتقي ماي ويتعهد بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتعهد بإبرام "اتفاق تجاري مهم للغاية" مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال ترامب "سننجزه" وذلك خلال لقائه مع ماي الذي ضم كبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى بريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي كشف، في تغريدة أمس الإثنين، أن واشنطن قد تعرض على لندن "اتفاقاً تجارياً كبيراً" فور تخلّصها من "قيود" التكتل التجاري الأوروبي الذي كانت عضواً فيه على مدى 46 عاماً.

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تأتي زيارة ترامب إلى بريطانيا، التي بدأت أمس الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، في وقت تعيش بريطانيا اضطرابات سياسية إذ ستستقيل ماي من منصبها كزعيمة الحزب المحافظ الحاكم الجمعة جرّاء إخفاقها في تنفيذ بريكست رغم عدم تركيزها على أمور كثيرة أخرى طوال سنواتها الثلاث في المنصب.

ودخل ترامب على خط السجال المرتبط بالملف فحضّ لندن على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وأشار إلى أن وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بوريس جونسون سيكون خياراً "ممتازاً" لرئاسة الحكومة وإتمام عملية الانسحاب.

وتتركز زيارة ترامب حول إحياء الذكرى الـ75 الأربعاء في جنوب بريطانيا لإنزال النورماندي.