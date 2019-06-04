الصين مستاءة من البيان الأميركي "المتغطرس" بشأن أحداث تيانانمين

أعربت الصين عن "استيائها ورفضها الشديدين" لبيان أميركي يدعو بكين إلى تقديم تقرير كامل عن حملتها في ساحة تيانانمين، والإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين بسبب مطالبتهم بحقوق الإنسان.

وتخوض الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، حرباً تجارية أدت إلى فرض كل منهما رسوماً جمركية على صادرات البلد الآخر. وقد فشل العملاقان الاقتصاديان، حتى الآن، في التوصل إلى حل ينهي خلافاتهما التجارية رغم أشهر من التفاوض في بكين وواشنطن.

وذكرت السفارة الصينية في واشنطن، في بيان، أن بيان وزارة الخارجية الأميركية صدر "من منطلق التحامل والغطرسة".

ووصفت السفارة موقف الولايات المتحدة بأنه "إهانة للشعب الصيني وانتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

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وأضافت أن "الصين حكومة وشعباً توصلت إلى حكم بشأن ذلك الحادث السياسي أواخر الثمانينيات، وأن حقوق الإنسان بالصين في أفضل فترة على الإطلاق".

وجرت أحداث ميدان تيانانمين في الرابع من يونيو 1989 وشهدت نهاية دموية لأسابيع من الاحتجاجات.

وبعد مرور 30 عاماً على هذه الأحداث ضد طلاب وناشطين ديموقراطيين في الساحة الشهيرة بالعاصمة الصينية بكين، يتم إحياء ذكراها رسمياً في هونج كونج وماكاو، وهما مستعمرتان أوروبيتان سابقتان عادتا إلى السيادة الصينية عامي 1997 و1999.

وتقوم هونج كونج، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، بإحياء تلك الذكرى على ضوء الشموع منذ عام 1990.