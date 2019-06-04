إغلاق شوارع في الخرطوم.. وارتفاع عدد القتلى لـ 35

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين في بيان ليل الإثنين الثلاثاء أن حصيلة القتلى في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ارتفعت إلى 35.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية في الخرطوم الثلاثاء أنه تم إغلاق عدد من الشوارع في العاصمة السودانية، بعد أحداث الاثنين.

وشهد يوم الاثنين إطلاق نار في محيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم إلى مقتل العشرات.

واتهمت قوى الحرية والتغيير القوات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة عبر إطلاق النار، في حين نفى المجلس العسكري الانتقالي الأمر، مؤكداً أنه لاحق مجموعة من الفارين توجهوا من منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام إلى وسطه.

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وإثر ذلك، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فجر الثلاثاء، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقًا، وإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.

وقال في بيان بثّه التلفزيون الرسمي: “قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من الآن”. وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي.”

المصدر:- العربية.نت