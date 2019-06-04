كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات تكشف عن مفاجأة "مايكروسوفت" المزدوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تسريبات صحفية عديدة عما أطلقت عليه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الشاشة المزدوجة.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "مايكروسوفت" تجهز حاليا لإطلاق حاسب لوحي ضمن سلسلة "سرفس"، ولكن مزدوج الشاشة.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت"، قالت فيه إن الشركة بدأت فعليا في اختبار حاسب لوحي "تابلت" مزدوج الشاشة، التي تظهر كأنها جهاز قابل للطي أو لاستخدام الشاشتين في مهام مختلفة.

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كما أن شكل الحاسب في الصور المسربة، تجعله يشبه الكتاب المفتوح، وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة.

ومن المتوقع أن تطلق "مايكروسوفت" ذلك الحاسب اللوحي الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.