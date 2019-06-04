كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الموريتاني يدعو إلى انتخابات مسؤولة وديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى انتخابات مسؤولة يبرهن من خلالها الموريتانيون على نضجهم وحسهم الوطني والديمقراطي.

وقال ولد عبد العزيز، في خطاب بثه التلفزيون اليوم بمناسبة عيد الفطر: "يتوجب علينا استصحاب قيم الإخاء والتسامح والصبر واستحضارها ضابطاً لتعاطينا مع الشأن العام، خاصة أننا سندخل، بعد أيام قليلة، الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، التي تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ بلدنا، مكرسة رسوخ نظامنا الديمقراطي".

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وأضاف: "إنني أدعوكم إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات، فرصة للبرهنة، من جديد، على حسكم الوطني والديمقراطي، ونضجكم الفكري والسياسي، وأن تخوضوها تنافساً مسؤولاً، في جو من التسامح والإخاء، بعيداً عن التشنج، وخطابات التعصب، والتفرقة".

وتستعد موريتانيا لخوض انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ويتنافس فيها ستة مرشحين من بينهم محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة وسيد محمد ولد بوبكر مرشح حزب تواصل الاسلامي المعارض، ومحمد ولد مولود مرشح تحالف معارض، وبيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي المعارض.