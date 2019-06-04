كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا: تعديل وزاري بعد فوز بعض الوزراء بمقاعد الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رئيس بولندا اليمين الدستورية لأعضاء جدد في حكومة رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي، بعد أن فاز عدد من وزراء الحكومة بولايات في البرلمان الأوروبي.

ومن بين المغادرين بياتا سيديللو، رئيسة الوزراء السابقة التي شغلت مؤخرًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الأسرة، وكذلك وزير الداخلية يواكيم برودنسكي، ووزيرة التعليم آنا زالويسكا.

وتم استبدال وزيرة المالية، تيريزا تشيروينسكا، في تعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، بنائبتها ماريان باناس، رئيس إدارة الضرائب في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن "تشيروينسكا"، التي لم تكن من بين من يشغلون مناصب في برلمان الاتحاد الأوروبي، وكانت متشككة في برامج الإنفاق الاجتماعي الجديدة التي وضعتها الحكومة مؤخرًا في حملتها لانتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات الوطنية هذا الخريف.